Insegnanti di sostegno precari l’Europa dà ragione ad Anief | Stabilizzare 100 mila docenti
«Se vogliamo migliorare le condizioni a scuola dei giovani con disabilità bisogna assumere in ruolo almeno 100 mila insegnanti di sostegno chiamati su posti in deroga pluriennali». Lo dice Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’ Associazione nazionale insegnanti e formatori, sindacato tra i maggiormente rappresentativi della scuola. Per anni Anief ha replicato alle relazioni del Governo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Insegnanti di sostegno precari, l’Europa dà ragione ad Anief: “Stabilizzare 100 mila docenti” - «Se vogliamo migliorare le condizioni a scuola dei giovani con disabilità bisogna assumere in ruolo almeno 100 mila insegnanti di sostegno chiamati su posti in deroga pluriennali». gazzettadelsud.it
Per il Consiglio d'Europa l'Italia viola i diritti degli insegnanti di sostegno - Il Comitato europeo dei diritti sociali: ci sono miglioramenti, ma ancora troppa precarietà e non sono garantiti i diritti degli alunni con disabilità ... avvenire.it
Scuola, il Consiglio d’Europa boccia l’Italia: “Viola i diritti degli insegnanti di sostegno, troppi precari” - Una situazione che compromette i diritti di questa categoria di lavoratori, nonché degli alunni ... fanpage.it
La metà degli insegnanti di sostegno è precaria. Pacifico: “L’Italia viola due articoli della Carta sociale europea. Accolto il reclamo Anief dal Comitato europeo dei diritti sociali”. https://www.orizzontescuola.it/meta-degli-docenti-di-sostegno-e-precaria-due-su-tr - facebook.com facebook
Il Comitato europeo dei diritti sociali, organo del Consiglio d'Europa, ha stabilito che l'Italia viola il diritto degli insegnanti di sostegno «a guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso» x.com
