Rinnovo contratto 2022-24 | 150 euro medi in arrivo per docenti e ATA ma i supplenti brevi restano esclusi da alcune indennità Anief invita a verificare i cedolini

Rinnovo contratto 2022-24 | 150 euro medi in arrivo per docenti e ATA ma i supplenti brevi restano esclusi da alcune indennità

Orizzontescuola.it | 8 dic 2025

Il rinnovo contrattuale del triennio 2022-24 porterà al personale scolastico circa 150 euro lordi medi complessivi tra gennaio e febbraio 2026. La somma comprende anche la quota già erogata attraverso l'indennità di vacanza contrattuale. Il contratto prevede aumenti differenziati per le diverse categorie: la Retribuzione Professionale Docente crescerà del 5%, mentre il Compenso Individuale Accessorio destinato al personale Ata registrerà un incremento del 10%. L'indennità di direzione dei Dsga subirà un aumento della stessa percentuale. L'articolo Rinnovo contratto 2022-24: 150 euro medi in arrivo per docenti e ATA, ma i supplenti brevi restano esclusi da alcune indennità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

