Condivido queste cicatrici con molte donne che amo | Angelina Jolie mostra per la prima volta i segni della mastectomia

Angelina Jolie condivide per la prima volta le cicatrici della mastectomia, un gesto di coraggio e autenticità. In un servizio fotografico per TIME France, la sua immagine trasmette forza e vulnerabilità, ispirando molte donne a sentirsi fiere delle proprie cicatrici e della propria storia. Un messaggio potente di empowerment e resilienza, che supera ogni stigma e celebra l’unicità di ciascuna di noi.

© Ilfattoquotidiano.it - "Condivido queste cicatrici con molte donne che amo": Angelina Jolie mostra per la prima volta i segni della mastectomia Angelina Jolie ha mostrato pubblicamente per la prima volta le cicatrici della mastectomia. In un'anteprima di un servizio fotografico per TIME France pubblicato lunedì, Jolie è ritratta mentre posa con un maglione nero e un braccio appoggiato sul petto. Parlando della pubblicazione, la star di Maleficent ha spiegato che voleva mostrare le sue cicatrici per far sì che altre donne che avevano attraversato lo stesso processo o lottato contro il cancro al seno si sentissero viste. "Condivido queste cicatrici con molte donne che amo. E mi commuovo sempre quando vedo altre donne condividere le loro", ha detto.

