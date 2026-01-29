Angelina Jolie ha annunciato che il 12 luglio 2026 lascerà gli Stati Uniti per sempre. L’attrice ha detto di voler voltare pagina e di non riconoscere più il paese che un tempo amava. Da anni, Jolie parla di una volontà di partire e ora si avvicina quel giorno.

Non è un segreto che Angelina Jolie abbia voglia di voltare pagina. Da anni l’attrice non fa mistero del suo desiderio di lasciare gli Stati Uniti, quel paese che un tempo amava e che oggi dice di «non riconoscere più». Ma c’è una data cerchiata in rosso sul suo calendario, un appuntamento che aspetta con impazienza e che rappresenta il via libera alla sua nuova vita: il 12 luglio 2026. Quel giorno, infatti, i gemelli Knox e Vivienne compiranno 18 anni. E per la prima volta, dopo anni di battaglie legali e accordi sulla custodia con l’ex marito Brad Pitt, la star di Maleficent sarà finalmente libera di fare le valigie e trasferirsi dove preferisce. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dopo il 12 luglio 2026 Angelina Jolie lascerà gli Stati Uniti per sempre. Ma perché l'attrice aspetta con ansia proprio questa data?

