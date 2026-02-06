Google risolve uno dei più grandi problemi del widget at a glance

Google ha risolto uno dei problemi più grandi del suo widget at a glance sui dispositivi Pixel. Ora, grazie a un aggiornamento, è possibile attivare la modalità ad alto contrasto, migliorando la visibilità e l’accessibilità. La novità arriva dopo molte richieste degli utenti, che spesso si sono lamentati della scarsa leggibilità del widget, soprattutto in condizioni di luce intensa o per chi ha problemi di vista. Con questa mossa, Google punta a rendere più facile l’uso quotidiano del suo servizio su tutti i dispositivi Pixel.

Questo approfondimento esamina l' implementazione della modalità ad alto contrasto per il widget at a glance sui dispositivi Pixel. L' aggiornamento annunciato in precedenza sta progressivamente estendendosi agli utenti, incrementando la leggibilità del testo contro qualsiasi sfondo. L'intervento riguarda sia lo schermo principale sia lo schermo di blocco ed è nato da una miglioria visiva finalizzata a rendere le informazioni del widget immediatamente riconoscibili. at a glance: modalità ad alto contrasto. La funzione introduce un sfondo ombreggiato dietro le parole del widget, disegnato per evitare che il testo si perda nello sfondo.

