spotify presenta About the Song, una funzione pensata per arricchire l’esperienza d’ascolto offrendo contesto e retroscena direttamente nella schermata Now Playing. L’obiettivo è facilitare la scoperta fornendo elementi narrativi tratti da fonti esterne, senza interrompere l’ascolto. L’implementazione è in fase beta e l’accesso è riservato agli utenti Premium su mobile in paesi selezionati di lingua inglese. recenti aggiornamenti hanno già visto espansioni mirate alla scoperta, come traduzioni dei testi e altre funzionalità orientate ai lettori. about the song: funzione, contenuti e pubblico di riferimento. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Spotify aggiunge una nuova funzione per non dover cercare i tuoi brani su google

Approfondimenti su Spotify About the Song

Spotify ha annunciato l’arrivo di traduzioni e testi delle canzoni anche offline, puntando a rendere l’ascolto più semplice e coinvolgente.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Spotify About the Song

Argomenti discussi: Spotify si avventura nella vendita di libri fisici e aggiunge nuove funzionalità per gli audiolibri; Spotify e IA: in arrivo una nuova era musicale; Ed Sheeran, il concert film Billions Club Live arriva su Spotify: La mia musica è il per sempre di tante persone, è una cosa davvero speciale; Nuovi casi di phishing: Problemi di pagamento con Spotify? Non cadete in questa trappola | blue News.

Spotify: arriva About the Song per scoprire le storie dei braniAbout the Song rappresenta un nuovo canale per gli artisti per condividere le proprie storie, amplificando il valore intrinseco delle canzoni. I feedback degli utenti permetteranno inoltre di ... it.blastingnews.com

Arriva in Italia la traduzione automatica su Spotify: come attivare la nuova funzioneSpotify lancia in Italia la traduzione automatica dei testi: i brani internazionali diventano comprensibili in tempo reale, con testi offline e nuove funzionalità ... fanpage.it

#Spotify Il best of di Paola & Chiara "Per sempre" ha superato 50 milioni di streams su Spotify e diventa il loro primo progetto che raggiunge questo traguardo. facebook