Google aggiunge sette nuove funzioni per accessibilità sicurezza e produttività ad Android
Android introduce un pacchetto di funzioni avanzate: dark theme esteso, sottotitoli con emozioni, Voice Access hands-free e strumenti anti-scam integrati. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Guanxi. . L’AI non sostituisce la ricerca. Aggiunge un nuovo touchpoint. Infatti chi inizia a usare strumenti come ChatGPT non abbandona Google. L’AI cambia il comportamento delle persone e amplia il percorso di ricerca. Un canale in più da presidiare, no - facebook.com Vai su Facebook
La ricerca AI di Google aggiunge nuove funzioni - La ricerca AI ormai domina e Google ha presentato una serie di novità che riguardano funzionalità basate su intelligenza artificiale. wired.it scrive
L'IA ora crea podcast anche in italiano: Audio Overviews di Google NotebookLM aggiunge 50 nuove lingue - La funzione Audio Overviews di NotebookLM estende il suo supporto a oltre 50 lingue, tra cui l'italiano: si possono ora generare e ascoltare riassunti audio dei propri documenti nella lingua preferita ... Come scrive multiplayer.it
Google foto, nuove funzioni AI e ricerca intelligente in italiano - L'app Google Foto si aggiorna con nuove funzioni AI, come la modifica con la voce, e supporta nuove lingue per la ricerca in linguaggio naturale. Secondo punto-informatico.it