Android 17 | Handoff di Google continuità tra dispositivi per un’esperienza utente unificata

Google introduce Android 17 con Handoff, perché vuole rendere più semplice passare da uno smartphone a un tablet o a un computer. La funzione permette di continuare immediatamente le attività senza perdere il filo, anche se si cambia dispositivo. Per esempio, si può iniziare a scrivere un'email sul telefono e finirla sul PC senza doverla inviare di nuovo. Google lavora per creare un ecosistema più integrato, che collega tutti i device in modo fluido e immediato.

Android 17: Google punta a un ecosistema unificato con Handoff, la continuità tra dispositivi che guarda al desktop. Google sta lavorando a Handoff, una funzionalità inclusa in Android 17 che promette di rivoluzionare l’esperienza utente consentendo una transizione fluida tra smartphone, tablet, pieghevoli e, in futuro, anche desktop con sistema operativo Android. L’innovazione, annunciata il 16 febbraio 2026, mira a eliminare la frammentazione tra i dispositivi, permettendo agli utenti di riprendere le attività esattamente dove le avevano interrotte, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Google ha annunciato che l’app Handoff ora è disponibile su Android 17, migliorando il passaggio tra dispositivi.

Google sta lavorando a una funzione di condivisione rapida simile ad AirDrop, questa volta per dispositivi Android.

