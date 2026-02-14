Handoff arriva su android 17 per la continuità tra dispositivi

Google ha annunciato che l’app Handoff ora è disponibile su Android 17, migliorando il passaggio tra dispositivi. La nuova funzione permette di continuare facilmente attività avviate su uno smartphone o tablet, senza perdere tempo a cercare di riprendere da dove si era interrotto. Per esempio, gli utenti possono iniziare a leggere un’email su un dispositivo e proseguirla su un altro senza interruzioni. Inoltre, gli sviluppatori possono integrare questa funzionalità nelle loro app grazie a una nuova API dedicata.

l'introduzione di android 17 porta con sé una funzione di continuità tra dispositivi nota come handoff, affiancata da una API dedicata agli sviluppatori. questa novità mira a rendere più fluide le operazioni tra smartphone e tablet, consentendo di avviare un'attività di un'app su un dispositivo e proseguirla su un altro, con una visualizzazione delle attività disponibili dai dispositivi vicini tramite launcher e barra delle attività. android 17: handoff e continuità cross-device. handoff è progettato sia per l'esperienza utente che per l'integrazione tecnica: si tratta di una funzione che opera in background e di una API per i dev eloper, che permette di trasferire l'input tra dispositivi in maniera coerente.