Andrea Curti morto in uno scontro l’addio degli amici | L’ultima telefonata per la sua Inter

Andrea Curti è morto in un incidente stradale che si è verificato ieri sera sulla strada statale. La causa è un tamponamento tra due auto, che ha provocato la sua morte sul colpo. Gli amici ricordano con dolore l’ultima telefonata, in cui Andrea parlava con entusiasmo della sua squadra del cuore, l’Inter, e di un’ultima partita che avrebbe seguito. Uno di loro ha scritto: «Mi mancherai», mentre un altro ha sperato che fosse solo uno scherzo, ma purtroppo non era così. La notizia ha lasciato tutti scioccati e increduli.

Milano – «Mi mancherai». «Ditemi che è il solito scherzo di un cretino». Risposta: «Purtroppo stavolta lo scherzo non l'ha fatto lui ma la vita ». A poche ore dall' incidente che ha spezzato la vita di Andrea Curti, milanese di 52 anni residente a Lambrate e con una passione viscerale per l'Inter, gli amici hanno iniziato a scrivere sul suo profilo Facebook messaggi di cordoglio e affetto. Qualcuno ha sperato fino all'ultimo che fosse una burla «perché era un giocherellone», sottolinea un'amica. «Ma la realtà è che non Andrea c'è più. È una notizia terribile». L'incidente. Il cinquantaduenne, che avrebbe compiuto 53 anni il prossimo 10 novembre, era in sella al suo scooter quando ieri poco dopo mezzogiorno si è scontrato con una minicar elettrica Twizy guidata da un diciottenne in via Caduti di Marcinelle, zona Rubattino.