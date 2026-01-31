La sua musica la sciarpa granata e il dolore degli amici | l' addio a Davide Borgione a Torino

Questa mattina a Torino si è svolto l’ultimo saluto a Davide Borgione, conosciuto come Borgio. La musica rap ha accompagnato il momento, con amici e familiari che hanno portato una sciarpa granata in suo ricordo. Borgio, che aveva 30 anni, è morto all’alba del 24 gennaio all’ospedale Cto. La città piange la perdita di un giovane che aveva saputo trasmettere emozioni con le sue canzoni.

Morto nell'incidente nel quartiere San Salvario e derubato dagli sciacalli, aveva 19 anni ed era appassionato di musica rap e calcio. "Zio, abbiamo trascorso troppo poco tempo insieme" è il ricordo a nome della nipotina Arrivano in centinaia per il funerale di Borgio, come lo chiamavano tutti. I familiari regalano un fiore bianco agli amici più stretti, che ricordano i tanti momenti condivisi con il 19enne. “Adesso non vogliamo pensare alla rabbia rabbia e al dolore. Tu riempito di gioia e risate la nostra vita. Forse noi non te lo abbiamo mai detto, mentre tu ce l’hai dimostrato quotidianamente: ti vogliamo bene”🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Davide Borgione

Davide Borgione, 19 anni, è stato tragicamente investito e ucciso a Torino, all’angolo tra corso Marconi e via Nizza.

Il calciomercato del Torino si avvicina a una fase decisiva, con l’eventuale addio di Asllani.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Davide Borgione

Argomenti discussi: Neil Young regala tutta la sua musica agli abitanti della Groenlandia; Lunedì 6 luglio Edoardo Bennato in concerto in Piazza San Marco; Tra musica e vita: il viaggio senza compromessi di Carmine Tundo; Festival della Bellezza 2026, tra gli ospiti Bennato, Baglioni, Bocelli e Cocciante.

Davide Borgione, i funerali al Cimitero monumentale di Torino con la sua musica, la sciarpa del Toro e gli amici di sempreAll’entrata del tempio crematorio è la musica di Davide a risuonare. Sulla bara, la sciarpa e la maglia della sua squadra. torino.corriere.it

Pietro Roffi: «Suono la fisarmonica per parlare di me. Sono un ragazzo che ha sofferto per la sua musica»La fisarmonica e quel suo suono malinconico hanno stregato da sempre Pietro Roffi, facendolo diventare una delle voci più originali della ... msn.com

Ultim'ora In centinaia per l'ultimo saluto a Davide Borgione - facebook.com facebook

Davide Borgione, parla lo sciacallo del 19enne morto a Torino: "Non mi sono accorto che stesse così male" x.com