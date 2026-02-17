Andrea Curti è morto in un incidente in via Caduti di Marcinelle gli amici | Ti ricorderemo

Andrea Curti, un appassionato tifoso dell’Inter, ha perso la vita in un incidente avvenuto in via Caduti di Marcinelle a Milano, a causa di una collisione tra due auto. La notizia ha sconvolto amici e conoscenti, che ricordano con affetto il 52enne, noto tra i sostenitori nerazzurri, e la sua passione sfrenata per la squadra. È stato un impatto improvviso che ha lasciato sgomenti tutti coloro che lo conoscevano.

Aveva una passione fortissima per l'Inter Andrea Curti, il 52enne morto in un incidente stradale in via Caduti di Marcinelle a Milano (zona Lambrate) nella tarda mattinata di lunedì 12 febbraio. Lo ricordano così gli amici sulla pagina "Sei di Ortica se". "Ciao Andre ti penserò ogni volta che andrò a vedere la nostra Inter e griderò più forte anche per te", ha scritto un amico e tifoso nerazzurro. "E pensare che fino a ieri sera litigavamo per Inter Juve. Ne abbiamo passate tante insieme dalle elementari alle medie, il bar dell'oratorio", ricorda Roberto. Sotto il post di commiato, tra cuori e messaggi increduli, c'è anche chi chiede cosa sia successo.