Main Event ISOP | Claudio Di Giacomo da record

Claudio Di Giacomo ha stabilito un nuovo record durante il secondo giorno del Main Event delle Italian Series of Poker, arrivando a raccogliere oltre il doppio delle chips rispetto al secondo classificato. La sua performance impressionante ha attirato l’attenzione di tutti i partecipanti, grazie a mosse decisive e alla gestione sicura del gioco. Di Giacomo ha già accumulato una pila di fiches che potrebbe garantirgli un buon vantaggio nelle fasi successive.

Nel secondo giorno del Main Event delle Italian Series of Poker, c'è da segnalare la performance irreale di Claudio Di Giacomo che finisce il suo flight con più del doppio del secondo in classifica. Una giornata da incorniciare per il noto "non professionista". Intanto è arrivato il primo vincitore del festival Per capire quel che è successo in quel di Campione serve una facile comparazione. Il day 1A aveva visto oltre 350 ingressi e il chipleader aveva chiuso con 440.000 chips. Com'è possibile quindi che al Main Event ISOP day 1B, con field più ridotto, Claudio Di Giacomo abbia chiuso con oltre 600. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Main Event ISOP: Claudio Di Giacomo da record PokerStars Open Main Event: niente da fare per gli azzurri. Trionfa Nuhiu L’azzurro non riesce a conquistare il titolo al PokerStars Open di Campione. WWE: Già scelti i due main event di WrestleMania 42? Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Poker Live 9 febbraio 2026. Ultimi aggiornamenti IPS. ISOP Campione: Marco Bognanni chiude full al river e vola al comando, 367 paganti nel day 1ABuona la prima per il poker live targato Italia. Il Main Event ISOP Campione d'Italia apre i battenti della terza tappa stagionale, la prima nel 2026. Il day 1A in versione special prize e un buyin di ... italiapokerclub.com ISOP Stage 3: mercoledì il free roll live a Campione. Il 12 febbraio Day 1A Special PriceNella serata di mercoledì 11 febbraio si giocherà il Free Roll che mette in palio un totale di 10 ticket garantiti per il Main Event ... assopoker.com Free People ! Eccovi il nostro MAIN EVENT giunto alla 26a edizione. Gospel Sotto Le Stelle Beinasco Torino ITALY 3/4/5 luglio 2026 in collaborazione con il Comune di Beinasco . Dettagli del programma a breve. Per info www.freevoicesgospel.com infofreev facebook Nel Main Event di #UFC235, #AlexanderVolkanovski sconfigge #DiegoLopes per la seconda volta e mantiene il titolo dei pesi piuma. A 37 anni di età, Volkanovski eguaglia il record di #JoseAldo for il maggior numero di titoli vinti (8) nella storia UFC della divi x.com