Andiamo solo per discutere Ue a Washington con profilo minimo

La Commissione europea partecipa alla riunione di giovedì a Washington perché vuole discutere, ma senza intenzione di assumere un ruolo ufficiale. La presenza dell’Unione europea, infatti, si limita a un profilo basso, in netto contrasto con le aspettative di una partecipazione più attiva. Il ministro degli Esteri Antonio ha precisato che l’UE non intende essere solo un osservatore, anche se questa volta l’obiettivo principale è ascoltare e scambiare idee, senza portare proposte concrete.

La Commissione Ue sarà presente alla riunione del Board of Peace giovedì a Washington. Non ci sarà però in qualità di «osservatore», come afferma invece il ministro degli esteri Antonio Tajani per fornire una copertura Ue all’Italia, ma solo per «partecipare alla discussione». Bruxelles ci tiene poi a far sapere che non entrerà in alcun modo a far parte della struttura trumpiana. La funzione dell’esecutivo europeo, chiarisce un suo portavoce, sarà piuttosto quella di prendere parte all’incontro «nel segno del nostro impegno di lunga data per l’attuazione di un cessate il fuoco a Gaza», così come allo scopo di «prendere parte agli sforzi internazionali a sostegno della ricostruzione e della ripresa post-bellica di Gaza». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Andiamo solo per discutere», Ue a Washington con profilo minimo Usa-Russia, Macron e Merz alimentano tensioni: "Washington pronta a tradire Ue costringendo Kiev a cedere terre, non lasciamo Zelensky solo" A Washington Trump è il più buono con l’Ue Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Consiglio di Cuneo infuocato su piazza Europa, ma il progetto va avanti tra le proteste dei cittadini; Carnevali da ragione De Rossi: VAR? Se andiamo avanti così rischiamo di rovinare il calcio; Napoli e il dilemma del rigore: Vergara illumina il campo, ma il VAR fa discutere i cuori azzurri. ArteSettima. . Cime Tempestose sta facendo discutere ed è il film del momento. Come sempre in questi casi, andiamo a chiedere agli spettatori cosa ne pensano loro. Il video completo uscirà sul canale YouTube di @artesettima nei prossimi giorni, state pronti - facebook.com facebook