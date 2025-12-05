Usa-Russia Macron e Merz alimentano tensioni | Washington pronta a tradire Ue costringendo Kiev a cedere terre non lasciamo Zelensky solo

I principali leader europei e il Segretario Nato Rutte avrebbero sollevato dubbi sulla "serietà" e l'"imparzialità" di Witkoff e Kushner ai colloqui di pace con Putin, di fatto aumentando i sospetti verso i loro confronti e più schierati verso posizioni pro Cremlino "C'è il rischio che gli St.

