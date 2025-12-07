A Washington Trump è il più buono con l’Ue
Senza raggiungere i quattro livelli di lettura della Divina Commedia, la sezione dedicata all’Unione Europea della Strategia di sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump e titolata “Promuovere la grandezza europea” è stata variamente interpretata di qua dall’Oceano come un attacco o una minaccia o la pietra tombale sull’Alleanza Atlantica. Eppure a leggere il testo con gli occhi di chi l’ha scritto, e cioè una Casa Bianca a immagine e somiglianza del suo presidente, che è tutto superficie e applicazione del rasoio di Occam, c’è solo da sperare che noialtri si sappia applicare ciò sta in quelle tre pagine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Trump vuole proclamare l’emergenza nazionale a Washington contro gli immigrati
Trump difende il Qatar, Israele sotto pressione diplomatica ma rinsalda l’asse con Washington
Dopo Washington e LA, Trump invia Guardia Nazionale anche a Memphis
Giorno dopo giorno, il tradimento di Donald Trump nei confronti dell’Ucraina e la sua crescente ostilità verso la Nato e l’Unione Europea diventano sempre più evidenti. Un giorno si cancellano le sanzioni contro Lukoil. Un altro giorno Washington tenta di imp - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - Sparatoria a #Washington, #Trump sospende procedure immigrazione per gli #afghani #27novembre #TV2000 Vai su X
Washington, Trump non fa la ronda ma il rider: pizza e hamburger per la Guardia Nazionale - I democratici del Congresso hanno dichiarato che si opporranno a qualsiasi mossa volta a estendere il controllo di Trump sulla città, ma non è chiaro se riusciranno a impedire alla maggioranza ... lastampa.it scrive
Dopo Washington, Trump invia la Guardia nazionale a Chicago - La ministra della Giustizia americana Pam Bondi ha dichiarato che da quando la Guardia nazionale è stata schierata a Washington sono stati fatti 1007 arresti. Scrive msn.com
Washington, Trump sulla tregua: è merito mio - Washington, Trump sulla tregua: è merito mio A Washington per vedere le prime reazioni di Trump alla tregua che brucia tutti e annuncia l'intesa: "Merito mio". Da rainews.it