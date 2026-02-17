Ancora senza nome il ciclista morto sulla Valsugana | l' appello del sindaco

Il sindaco di Curtarolo lancia un appello per identificare il ciclista morto sulla Valsugana, dopo più di un giorno dall’incidente. La vittima, un uomo sulla settantina, è stato trovato senza nome e ancora senza identità, mentre le forze dell’ordine cercano di raccogliere testimonianze e tracce sul luogo. La strada rimane chiusa al traffico per consentire i rilievi.

A distanza di ormai oltre 24 ore dal tragico incidente avvenuto ieri poco dopo le 15 a Curtarolo lungo la Valsugana, la vittima, un ciclista sulla settantina, non è stata ancora identificata. Un dolore immenso per la comunità di Curtarolo e non solo. All'obitorio di Cittadella dove è stata trasferita la salma non è giunto alcun parente o amico a riconoscerlo. Al momento del tragico schianto con un'auto, una Kia Sportage, guidata da un 59enne di Marcon (Venezia), la vittima non aveva addosso alcun documento. Gli agenti della Polizia locale coordinati dal comandante Filippo Bovo hanno effettuato tutti i rilievi e per tutta la mattina odierna, attraverso l'ufficio anagrafe hanno tentato di fare una cernita delle persone anziane che vivono da sole, ma ogni ricerca non ha dato gli esiti sperati.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

