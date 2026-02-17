Ciclista travolto e ucciso da un suv sulla Valsugana | non aveva documenti
Un ciclista senza documenti è stato investito e ucciso ieri pomeriggio sulla strada Valsugana, vicino a Curtarolo. L’incidente si è verificato quando un SUV lo ha travolto, provocando la sua immediata perdita di vita. La polizia sta ancora cercando di identificare la vittima, mentre il conducente del veicolo ha collaborato con le forze dell’ordine. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorritori, ma per il ciclista ormai non c’era più nulla da fare.
Valsugana in lutto: un ciclista senza identità travolto da un suv a Curtarolo. Un ciclista è morto ieri pomeriggio sulla Strada Provinciale 47 Valsugana, nei pressi di Curtarolo, in provincia di Padova, dopo essere stato investito da un suv. L’uomo, di età compresa tra i 70 e gli 80 anni, non aveva documenti con sé, rendendo difficile l’identificazione. Le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire all’identità della vittima. Dinamica dell’incidente: una dinamica ancora da chiarire. La tragedia si è consumata intorno alle 15:30 di sabato 16 febbraio 2026. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista si trovava sulla carreggiata quando è stato colpito da un Kia Sportage guidato da D.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ciclista travolto e ucciso sulla Statale 18: individuato il pirata della strada
Un ciclista è stato travolto e ucciso martedì sera sulla Statale 18.
Ciclista travolto e ucciso da un’auto la sera di Natale: indagini in corsoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
