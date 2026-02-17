Ancora raffiche di vento nel Brindisino | danni ingenti decine di interventi dei vigili del fuoco

Il forte vento ha causato danni significativi nel Brindisino, spingendo i vigili del fuoco a intervenire decine di volte. La perturbazione, arrivata con l’allerta arancione della Protezione Civile, si è abbattuta sulla zona da più di venti ore, coinvolgendo sia la costa adriatica che le aree interne. Tra gli alberi abbattuti e i tetti scoperchiati, le squadre di soccorso si sono mosse senza sosta per mettere in sicurezza le strade e le abitazioni.

Il maltempo continua a flagellare la provincia. Alberi caduti e strutture danneggiate in diversi comuni. Criticità anche a San Pietro Vernotico e Cellino San Marco A oltre 20 ore dall'inizio dell'allerta meteo "arancione", diramata ieri dalla Protezione Civile, le raffiche di vento continuano a flagellare la provincia di Brindisi, colpendo tutta la costa adriatica e l'entroterra. Il bilancio dei danni, già consistente dopo la tromba d'aria della scorsa notte (17 febbraio 2026), si è ulteriormente aggravato con almeno altri venti episodi che hanno creato grossi disagi in tutto il territorio.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Raffiche di vento e maltempo, in due giorni 647 interventi dei vigili del fuoco in SiciliaLe raffiche di vento e il maltempo hanno provocato 647 interventi dei vigili del fuoco in Sicilia negli ultimi due giorni.

Messina, maltempo e vento forte: alberi crollati, danni e scuole chiuse per sicurezza. Interventi dei vigili del fuoco.Questa mattina a Messina il vento ha fatto danni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.