Ancora raffiche di vento nel Brindisino | danni ingenti decine di interventi dei vigili del fuoco
Il forte vento ha causato danni significativi nel Brindisino, spingendo i vigili del fuoco a intervenire decine di volte. La perturbazione, arrivata con l’allerta arancione della Protezione Civile, si è abbattuta sulla zona da più di venti ore, coinvolgendo sia la costa adriatica che le aree interne. Tra gli alberi abbattuti e i tetti scoperchiati, le squadre di soccorso si sono mosse senza sosta per mettere in sicurezza le strade e le abitazioni.
Il maltempo continua a flagellare la provincia. Alberi caduti e strutture danneggiate in diversi comuni. Criticità anche a San Pietro Vernotico e Cellino San Marco A oltre 20 ore dall'inizio dell'allerta meteo "arancione", diramata ieri dalla Protezione Civile, le raffiche di vento continuano a flagellare la provincia di Brindisi, colpendo tutta la costa adriatica e l'entroterra. Il bilancio dei danni, già consistente dopo la tromba d'aria della scorsa notte (17 febbraio 2026), si è ulteriormente aggravato con almeno altri venti episodi che hanno creato grossi disagi in tutto il territorio.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Alberi sradicati, muri crollati e impianti fotovoltaici divelti: è pesante il bilancio della tromba d'aria che nella notte ha colpito il Brindisino, tra Torre Santa Susanna e Oria. Raffiche di vento e piogge intense stanno creando disagi alla viabilità, con diverse strade