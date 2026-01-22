L’Ancona si aggiudica la semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie D contro il Francavilla in Basilicata, conquistando così l’accesso alla finale. La squadra si prepara ora alla sfida contro la Pistoiese, che ha superato anche il ritorno contro il Club Milano. Un risultato importante per il percorso in competizione, che mette in evidenza la determinazione della squadra di fronte a un match decisivo.

Senza brillare l’Ancona vince in Basilicata la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Francavilla e conquista la finale che si disputerà contro la Pistoiese che ha vinto anche il ritorno sul Club Milano. In una ripresa tutta agonismo decide a una manciata di minuti dal termine il gol di testa di Bonaccorsi (41’ st), finalmente premiato anche sotto porta. Una ripresa sofferta, in cui i dorici hanno faticato molto a trovare la via della porta lucana, che ha fatto seguito a un primo tempo in cui un inedito attacco biancorosso, schierato con Cericola, D’Incoronato e Battista alle spalle di Babbi, non è riuscito quasi mai a impensierire la difesa avversaria, e quando lo ha fatto ha trovato sempre pronto il portiere Grisendi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coppa Italia di serie D. L’Ancona vince e conquista la finale

L’Ancona conquista la finale di Coppa Italia. Bonaccorsi fa scattare la festa allo scadereL’Ancona si aggiudica la finale di Coppa Italia dopo una vittoria per 1-0 contro il Francavilla, con Bonaccorsi che segna nel finale.

Leggi anche: Coppa Italia Serie D, Ancona-Valmontone 0-0: dorici a caccia del pass per i quarti di finale - LA DIRETTA

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Coppa Italia femminile Frecciarossa: le stelle della Serie A arrivano a Torino; Rimini sempre più capitale del basket, il Flaminio ospiterà le finali di Coppa Italia di serie A2 e B; Reale Mutua è Official Sponsor delle Finali di Coppa Italia e dei Campionati di Serie A.

Riparte la Coppa Italia, la Roma sfida il Torino per i quarti: ecco il tabellone del torneoLa coppa nazionale vede l’ingresso delle migliore squadre della Serie A 2024/25 e la vincitrice della scorsa edizione del torneo, il Bologna. calcioefinanza.it

Pagina 1 | Juve, quando gioca in Serie A e Coppa Italia: anticipi, posticipi e calendarioLa Lega ha ufficializzato la programmazione del 23° e 24° turno di campionato e dei quarti del torneo nazionale ... msn.com

Coppa Italia, il sogno della Rinascita Volley Lagonegro si interrompe a Ravenna RAVENNA - Il sogno della Rinascita Volley Lagonegro si arresta a un passo dalla semifinale. Al Pala De André finisce il cammino in Coppa Italia, al termine di una serata caric - facebook.com facebook

Coppa Italia Femminile, #MilanFiorentina termina 1-1: tutto rimandato al ritorno #AcMilan #SempreMilan x.com