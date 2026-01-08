Atletica leggera al Palacasali di Ancona l’edizione 2026 del Memorial Giovannini

Il 17 gennaio, al Palacasali di Ancona, si svolgerà la quinta edizione del Memorial Alessio Giovannini, meeting internazionale di atletica leggera. Entrato nel World Indoor Tour dal 2025, l’evento rappresenta un momento di confronto e crescita per gli atleti e gli appassionati del settore. La manifestazione si conferma come un appuntamento di rilievo nel calendario sportivo nazionale e internazionale.

Si terrà il prossimo 17 gennaio al Palacasali di Ancona la quinta edizione del Memorial Alessio Giovannini, il meeting internazionale di atletica leggera entrato nel World Indoor Tour a partire dall'edizione 2025. Per il secondo anno consecutivo, la manifestazione sarà una tappa Challenger del circuito mondiale: è l'unico appuntamento in Italia con programma completo.

