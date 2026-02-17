Caso Bastoni allenatore Bodo ‘spaventato’ | Spero sia partita leale trucchi sporchi pagano
Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo Glimt, ha espresso preoccupazione per il caso Bastoni, accusando indirettamente l’Inter di aver usato trucchi sporchi per ottenere vantaggi. La sua reazione è arrivata prima della sfida di Champions League tra le due squadre, e il tecnico norvegese ha sottolineato di sperare in una partita leale, criticando chi potrebbe cercare di ingannare gli avversari con strategie sleali. La discussione sulla simulazione del difensore dell’Inter, Pierre Kalulu, ha acceso un dibattito tra gli addetti ai lavori, mentre Knutsen si è detto sorpreso dall’accaduto
(Adnkronos) – L'allenatore del Bodo Glimt 'spaventato' dal caso Bastoni. Oggi, martedì 17 febbraio, Kjetil Knutsen, tecnico dei norvegesi che affronteranno l'Inter nei playoff di Champions League, si è espresso anche sul caso che ha riguardato il difensore nerazzurro, autore della simulazione che ha portato alla seconda ammonizione, e alla conseguente espulsione, di Pierre Kalulu in Inter-Juventus. "Spero sia una partita leale", ha detto in conferenza stampa, "quello che andrebbe discusso in questo caso è l'uso del Var, che dovrebbe servire a impedire che si verifichino situazioni antisportive".🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Bastoni rompe il silenzio sul caso Kalulu: "Ho accentuato e dopo pure peggio, sono qui perché ogni essere umano ha il diritto di sbagliare e deve riconoscerlo" facebook
