Anche ad Arezzo si passaporto si può rinnovare alle Poste
Arezzo, il passaporto si può rinnovare anche presso gli uffici delle Poste: Poste Italiane ha deciso di aumentare i punti di servizio, rendendo più facile per i cittadini aggiornare i documenti senza dover andare in questura. Da ora, oltre agli uffici tradizionali, anche le filiali postali del centro storico offriranno questa possibilità, riducendo le code e i tempi di attesa.
Poste Italiane amplia il numero di uffici postali dov’è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Il servizio è stato attivato in provincia di Arezzo in 31 uffici Polis: l'iniziativa di Poste Italiane che promuove la coesione economica, sociale e territoriale in 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. Sale così a 5.115 il totale degli uffici postali in cui si può ottenere il passaporto: 4.698 uffici Polis e 417 nelle grandi città.Il servizio è partito nel 2024 nei piccoli comuni e nelle grandi città come Roma e Bologna e poi èstato esteso a Milano, Napoli e Firenze. I numeri confermano il successo dell’iniziativa promossada Poste Italiane: sono già circa 160mila i passaporti erogati a livello Italia, di cui ben 15.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Il passaporto ora si può richiedere anche alle Poste: attivi 13 uffici in provincia di Bari
Da oggi, in provincia di Bari, si può chiedere o rinnovare il passaporto anche alle Poste.
Poste Italiane, da oggi il passaporto si può richiedere anche in provincia di Avellino
Da oggi anche a Avellino i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presso gli uffici postali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
