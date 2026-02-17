Anche ad Arezzo si passaporto si può rinnovare alle Poste

Arezzo, il passaporto si può rinnovare anche presso gli uffici delle Poste: Poste Italiane ha deciso di aumentare i punti di servizio, rendendo più facile per i cittadini aggiornare i documenti senza dover andare in questura. Da ora, oltre agli uffici tradizionali, anche le filiali postali del centro storico offriranno questa possibilità, riducendo le code e i tempi di attesa.

Poste Italiane amplia il numero di uffici postali dov’è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Il servizio è stato attivato in provincia di Arezzo in 31 uffici Polis: l'iniziativa di Poste Italiane che promuove la coesione economica, sociale e territoriale in 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. Sale così a 5.115 il totale degli uffici postali in cui si può ottenere il passaporto: 4.698 uffici Polis e 417 nelle grandi città.Il servizio è partito nel 2024 nei piccoli comuni e nelle grandi città come Roma e Bologna e poi èstato esteso a Milano, Napoli e Firenze. I numeri confermano il successo dell’iniziativa promossada Poste Italiane: sono già circa 160mila i passaporti erogati a livello Italia, di cui ben 15.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

