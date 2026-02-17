Anarchici e appoggi interni | l’inquietate quadro dietro i sabotaggi dei treni Dal Viminale droni e Ai per proteggere la rete

Gli anarchici e i gruppi di supporto interni sono all’origine dei sabotaggi ai treni, secondo le indagini delle autorità. Per fermare gli attacchi, il Viminale ha deciso di usare droni e intelligenza artificiale, sperando di intercettare i responsabili prima che colpiscano di nuovo. Un esempio pratico di questa strategia è l’installazione di sistemi di sorveglianza avanzati vicino alle linee ferroviarie.

Individuare i responsabili e prevenire nuovi attacchi, anche con l'impiego dell'intelligenza artificiale. Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunito al Viminale sotto la presidenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha fatto il punto sui sabotaggi che hanno colpito la rete ferroviaria da quando sono state inaugurate le Olimpiadi. Sul tavolo del vertice, cui hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine e dell'intelligence, ma anche quelli delle Ferrovie dello Stato, un pacchetto di misure che si avvalgono dei tradizionali metodi investigativi, ma anche di strumenti hi-tech.