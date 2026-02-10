Contro il feroce progresso capitalista Gli anarchici rivendicano i sabotaggi ai treni
Gli anarchici rivendicano i sabotaggi ai treni. Nella notte tra sabato e domenica, un gruppo ha rivendicato gli attacchi sulla linea tra Bologna e Pesaro, provocando disagi e tensione. Le autorità stanno indagando sui responsabili, mentre i cittadini si chiedono cosa ci sia dietro a questa escalation di azioni.
Un altro comunicato rivendica la paternità degli attentati ferroviari avvenuti sabato 7 febbraio nella linea ferroviaria tra Bologna e Pesaro. Il messaggio è apparso nel blog “La Nemesi” con il titolo “Rompere il ghiaccio. Rivendicazione del sabotaggio incendiario della linea ferroviaria contro i Giochi olimpici (Pesaro, 7 febbraio 2026)”. Nel testo si indica che “all’alba del 7 febbraio è stata sabotata la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Pesaro”, e questa azione “mira a rendere visibili le contraddizioni che si porta con sé lo spettacolo delle Olimpiadi, in questo caso quelle invernali Milano Cortina 26”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
“Siamo stati noi per colpire le Olimpiadi dei capitalisti”: gli anarchici rivendicano il sabotaggio ai treni a Pesaro
Sabotaggi ai treni, esultano gli anarchici. Piantedosi: "Convergenza con gli scontri"
Gli attentati ai treni di sabato mattina hanno scosso l’Italia, proprio mentre si svolgono le Olimpiadi di Milano e Cortina.
Sabotaggio ai treni a Pesaro, la rivendicazione su un blog anarchicoSulla piattaforma web di controinformazione anarchica e rivoluzionaria la motivazione è stata: «Rendere visibili contraddizioni che portano con sé le Olimpiadi» ... msn.com
