Contro il feroce progresso capitalista Gli anarchici rivendicano i sabotaggi ai treni

Gli anarchici rivendicano i sabotaggi ai treni. Nella notte tra sabato e domenica, un gruppo ha rivendicato gli attacchi sulla linea tra Bologna e Pesaro, provocando disagi e tensione. Le autorità stanno indagando sui responsabili, mentre i cittadini si chiedono cosa ci sia dietro a questa escalation di azioni.

Un altro comunicato rivendica la paternità degli attentati ferroviari avvenuti sabato 7 febbraio nella linea ferroviaria tra Bologna e Pesaro. Il messaggio è apparso nel blog "La Nemesi" con il titolo "Rompere il ghiaccio. Rivendicazione del sabotaggio incendiario della linea ferroviaria contro i Giochi olimpici (Pesaro, 7 febbraio 2026)". Nel testo si indica che "all'alba del 7 febbraio è stata sabotata la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Pesaro", e questa azione "mira a rendere visibili le contraddizioni che si porta con sé lo spettacolo delle Olimpiadi, in questo caso quelle invernali Milano Cortina 26".

