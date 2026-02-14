Gli anarchici hanno colpito di nuovo, causando danni ai treni proprio nel giorno di San Valentino. Questa volta, le ferrovie sono state prese di mira subito dopo l’attacco coordinato che si è verificato mentre si celebravano i Giochi di Milano Cortina. Un gesto che mette sotto pressione il sistema di trasporti in un momento già difficile.

Ennesima azione di sabotaggi ai treni, dopo quella sincronizzata, avvenuta in concomitanza con l’apertura dei Giochi di Milano Cortina. Per quelle azioni compiute anche con ordigni incendiari, ci sono state diverse rivendicazioni degli anarchici. A finire nel mirino degli attentatori la rete ferroviaria vicina Pesaro e quella alle porte di Bologna. Nel caso dei sabotaggi del sabato mattina di San Valentino. la circolazione ferroviaria sulle linee Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento. Leggi anche Nuovi attentati a Bologna, rivendicazione anarchica: "Fuoco alle Olimpiadi". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sabotaggi di San Valentino: nuovi attacchi ai treni. È la dichiarazione d’odio degli anarchici?

Gli anarchici rivendicano i sabotaggi ai treni.

Gli anarchici rivendicano il sabotaggio dei treni a Bologna e Pesaro.

