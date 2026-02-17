Analizzato il Dna sul guanto trovato vicino alla casa di Nancy Guthrie | Nessun riscontro nel database FBI
Gli esperti hanno analizzato il DNA sul guanto ritrovato vicino alla casa di Nancy Guthrie, madre della conduttrice NBC Savannah Guthrie, scomparsa a Tucson. La prova genetica non corrisponde a nessuno nel database FBI, lasciando aperta la domanda sulla provenienza dell'oggetto. La polizia ha trovato il guanto durante le indagini sulla scomparsa della donna, avvenuta qualche settimana fa.
Sono passate quasi tre settimane da quando è stata rapita dalla sua casa di Tucson, in Arizona, e ancora non c’è traccia di Nancy Guthrie, 84 anni x.com
Il presidente degli Usa Donald Trump è intervenuto sul caso di Nancy Guthrie e ha minacciato la pena di morte per i presunti rapitori “se non dovesse tornare a casa viva”. Le indagini proseguono dopo il ritrovamento di un guanto con tracce di Dna facebook