Nancy Guthrie trovato un guanto con Dna maschile | l’Fbi cerca il sospettato L’appello della figlia

Nancy Guthrie ha trovato un guanto con tracce di Dna maschile, e ora l’Fbi sta cercando il sospettato. La figlia della vittima ha fatto un appello pubblico, chiedendo di condividere qualsiasi informazione utile. Nel video di sorveglianza, si vede un uomo con uno zaino e il volto nascosto, ma ancora senza un movente evidente.

Un guanto con tracce di Dna maschile, un uomo ripreso dalle telecamere con zaino e volto coperto, e nessun movente ancora chiaro. A oltre due settimane dalla scomparsa della 84enne Nancy Guthrie, madre della conduttrice della Nbc Savannah Guthrie, le indagini si concentrano su nuovi elementi che potrebbero aiutare a identificare il sospettato del rapimento avvenuto a Tucson, in Arizona. Secondo quanto riferito dall' Fbi, gli investigatori hanno rinvenuto un guanto in un campo vicino al ciglio della strada, a circa sei chilometri dall' abitazione della donna. Il reperto "sembra corrispondere a uno di quelli indossati dal sospettato filmato la notte della scomparsa" e contiene tracce di Dna.