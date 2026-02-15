Il caso Nancy Guthrie a una possibile svolta | trovato un guanto con tracce di Dna
La polizia ha trovato un guanto con tracce di DNA nel caso di Nancy Guthrie, 84 anni, scomparsa alla fine di gennaio. La scoperta potrebbe cambiare le indagini, portando a nuove piste su chi potrebbe essere coinvolto. Gli investigatori stanno analizzando il materiale raccolto, sperando di identificare un possibile collegamento con la scomparsa della donna.
Potrebbe essere a una svolta il caso di Nancy Guthrie, 84enne madre della conduttrice Nbc Savannah Guthrie scomparsa la notte del 31 gennaio scorso. Per il momento non ci sono stati arresti.
FBI confirms DNA recovered from glove found near Nancy Guthrie’s home
L’FBI ha confermato di aver trovato il DNA su un guanto abbandonato vicino alla casa di Nancy Guthrie, suscettando nuovi sospetti sulla possibile connessione tra l’oggetto e il caso.
