Il caso Nancy Guthrie a una possibile svolta | trovato un guanto con tracce di Dna

Potrebbe essere a una svolta il caso di Nancy Guthrie, 84enne madre della conduttrice Nbc Savannah Guthrie scomparsa la notte del 31 gennaio scorso. Per il momento non ci sono stati arresti.🔗 Leggi su Fanpage.it

L’FBI ha confermato di aver trovato il DNA su un guanto abbandonato vicino alla casa di Nancy Guthrie, suscettando nuovi sospetti sulla possibile connessione tra l’oggetto e il caso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Caso Guthrie e i cloud: se i 'dati cancellati' non spariscono davvero; Usa, caso Nancy Guthrie: l'Fbi diffonde le immagini di un sospetto; Negli Stati Uniti si discute molto della scomparsa della madre di una famosa giornalista; Scomparsa di Nancy Guthrie, fermato e poi rilasciato un uomo: l'Fbi diffonde le immagini di un potenziale sospetto.

Il caso Nancy Guthrie a una possibile svolta: trovato un guanto con tracce di DnaPotrebbe essere a una svolta il caso di Nancy Guthrie, 84enne madre della conduttrice Nbc Savannah Guthrie scomparsa la notte del 31 gennaio scorso ... fanpage.it

Caso Nancy Guthrie: sospetto interrogato e rilasciato, l’FBI diffonde videoL’Fbi ha avviato una campagna con cartelloni digitali in diverse città, dal Texas alla California. Qualcuno ha quell’unico elemento di informazione che può aiutarci a riportare Nancy a casa, ha ... tg.la7.it

Newsweek’s White House reporter Leonardo Feldman presses President Donald Trump on why the FBI isn’t leading Nancy Guthrie’s investigation and whether he’s still in touch with Savannah. Watch: facebook

Caso Nancy Guthrie: sospetto interrogato e rilasciato, l’FBI diffonde video x.com