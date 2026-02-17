Amy Macdonald | Creo connessioni con il pubblico

Amy Macdonald, all’età di diciannove anni, ha conquistato il pubblico con il suo primo successo “This is the life” nel 2007, e questa sera torna a Milano per esibirsi al Fabrique. La cantante scozzese, nota per le sue melodie sincere e la voce intensa, riesce a creare un legame diretto con chi la ascolta, portando sul palco una naturale empatia e un’energia autentica. Ricordando il suo debutto sul palco del Rolling Stone, Amy si prepara a riproporre le sue canzoni più amate, confermando la sua presenza ormai stabile nel cuore dei fan italiani.

Diciannovenne per sempre. Quella "This is the life" che nel 2007 le ha spalancato i cancelli della celebrità, apre stasera ad Amy Macdonald pure quelli del Fabrique, restituendola al pubblico milanese con quell'aura cantautorale dolce e intensa con cui apparve per la prima volta in città sul palco del Rolling Stone. Anche se il grosso del repertorio stavolta è focalizzato sulle canzoni di " Is this what you've been waiting for? ", sesto album d'inediti uscito l'estate scorsa; un po' meno "folk pop" della sua produzione più popolare e amata, ma anche e un po' più vulnerabile e autentico dei predecessori.