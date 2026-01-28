Amy Macdonald la star scozzese in Italia | data unica a Milano

La cantante scozzese Amy Macdonald arriverà a Milano per un concerto unico il 17 febbraio al Fabrique. La artista sarà special guest del live Better Joy, attirando l’attenzione dei fan italiani. La data è l’unica in Italia e promette di far cantare e ballare il pubblico milanese.

Roma, 28 gen. (askanews) – Amy Macdonald arriva in Italia per una data unica il 17 febbraio al Fabrique di Milano, special guest del live Better Joy. La compositrice scozzese presenterà live, oltre ai suoi più grandi successi, i brani contenuti nel suo nuovo album, "Is This What You've Been Waiting For?", uscito l'11 luglio 2025 via BMG e anticipato dalla title track. Il talento di Amy Macdonald nel trasformare esperienze di vita fatte di emozioni positive, lotte e speranze in canzoni coinvolgenti, l'ha consacrata come una delle artiste più amate del Regno Unito. Questa capacità le ha permesso di conquistare anche il pubblico internazionale, affermandosi anche come performer straordinaria con oltre 5 milioni di spettatori in tutto il mondo.

