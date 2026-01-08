Trasporto pubblico grautito per le aree interne un baluardo indispensabile che assicura connessioni | la richiesta di Ali Abruzzo

Ali Abruzzo evidenzia l'importanza del trasporto pubblico gratuito nelle aree interne, ritenendolo un servizio essenziale per mantenere connessioni vitali e tutelare i diritti dei cittadini. La proposta, supportata dal presidente Angelo Radica, punta a rafforzare la rete di mobilità in zone spesso marginalizzate, contribuendo a garantire pari opportunità e migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

Di Marco contro Tua e scatta l'interrogazione: "Lo stato del trasporto pubblico penalizza lavoro e aree interne" - “Fra subaffidamenti, chilometri a vuoto e minacce ai salari la governance cerca di quadrare i conti sulla pelle di lavoratori e aree interne: così si sta smantellando il trasporto pubblico regionale”, ... chietitoday.it

Tornano a incrociare le braccia i dipendenti del trasporto pubblico in Alto Adige. Indette quattro ore di sciopero - dalle 16 alle 20 - degli autisti SASA. Gli autobus potranno subire ritardi o soppressioni. E dalle 21 di domani uno sciopero straordinario di 24 ore in - facebook.com facebook

#Roma senza trasporto pubblico nella notte di #capodanno. Due ore di attesa a Termini tra risse e furti. E guardate cosa accade quando finalmente arriva il bus. Si gestisce così il trasporto di una Capitale durante il Giubileo Ecco cosa non vedrete nei TikTok x.com

