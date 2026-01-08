Trasporto pubblico grautito per le aree interne un baluardo indispensabile che assicura connessioni | la richiesta di Ali Abruzzo
Ali Abruzzo evidenzia l'importanza del trasporto pubblico gratuito nelle aree interne, ritenendolo un servizio essenziale per mantenere connessioni vitali e tutelare i diritti dei cittadini. La proposta, supportata dal presidente Angelo Radica, punta a rafforzare la rete di mobilità in zone spesso marginalizzate, contribuendo a garantire pari opportunità e migliorare la qualità della vita delle comunità locali.
Propone di garantire il trasporto pubblico gratuito nelle aree interne, per le quali è "un baluardo irrinunciabile che assicura connessioni vitali e garantisce diritti" Ali Abruzzo, attraverso la dichiarazione del presidente Angelo Radica. "Auspichiamo che la mobilitazione sindacale, oltre a.
