Trasporto pubblico grautito per le aree interne un baluardo indispensabile che assicura connessioni | la richiesta di Ali Abruzzo

Trasporto pubblico gratuito per le aree interne un baluardo indispensabile che assicura connessioni | la richiesta di Ali Abruzzo

Ali Abruzzo evidenzia l'importanza del trasporto pubblico gratuito nelle aree interne, ritenendolo un servizio essenziale per mantenere connessioni vitali e tutelare i diritti dei cittadini. La proposta, supportata dal presidente Angelo Radica, punta a rafforzare la rete di mobilità in zone spesso marginalizzate, contribuendo a garantire pari opportunità e migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

Propone di garantire il trasporto pubblico gratuito nelle aree interne, per le quali è “un baluardo irrinunciabile che assicura connessioni vitali e garantisce diritti” Ali Abruzzo, attraverso la dichiarazione del presidente Angelo Radica. “Auspichiamo che la mobilitazione sindacale, oltre a. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

