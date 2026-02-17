Rinvio udienza | slitta l' appello sui 13 mesi di inibizione fissata al 19 febbraio

L’appello sui 13 mesi di inibizione di Zappi, presidente dell’AIA, è stato rinviato al 19 febbraio. La causa è il mancato rispetto dei termini processuali, che ha portato alla sospensione dell’udienza. La decisione ha sorpreso gli avvocati delle parti coinvolte, che aspettavano di discutere nel dettaglio le accuse.

In ambito disciplinare federale, si è verificato un rinvio dell’udienza relativa al procedimento che coinvolge il presidente dell’AIA, Zappi, attualmente inibito dall’esercizio delle funzioni. La decisione è stata adottata su richiesta del pool difensivo e sposta di 24 ore la seduta inizialmente prevista, con nuove indicazioni temporali che ampliano il calendario della discussione. La Corte d’Appello della Figc ha deciso di posticipare l’esame, originariamente fissato per il 18, a causa delle assenze dei legali della difesa. La nuova data è stabilita al 19 febbraio 2026, con una dilazione che riguarda l’intera procedure e permette la trattazione della questione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La Corte d’Appello della Figc ha deciso di posticipare di un giorno l’udienza relativa alla squalifica di 13 mesi di Zappi, il presidente dell’AIA, a causa di un imprevisto.

