Ricorso Milan al TAR fissata la data UFFICIALE dell’udienza

Il Milan ha presentato ricorso al TAR, con l’udienza ufficialmente fissata per maggio. La decisione riguarda questioni legali in corso e si inserisce in un contesto complesso, in cui il club segue più fronti contemporaneamente. La situazione giudiziaria rappresenta un’ulteriore fase di un percorso che coinvolge diverse strategie e attese, accompagnando il gennaio dei rossoneri in un andamento che richiede attenzione e pazienza.

Il club rossonero ha presentato istanza davanti al giudice ordinario, ma dovrà aspettare fino a maggio Il gennaio del Milan viaggia su due binari paralleli, anzi tre. In primo luogo quello del campo, con il pareggio di ieri in casa contro il Genoa che va visto come un punto guadagnato, considerato che il gol di Leao è arrivato solo al 92esimo e che sei minuti dopo Stanciu ha fallito il rigore del possibile 1-2. Inoltre quello del mercato: preso Fullkrug in attacco, ora il Ds Tare vuole rinforzare la difesa. Scaroni, presidente del Milan (foto Ansa) – Calciomercato.it Da Disasi a Pirola passando per Nathan Ake e Coppola fino a Gomez e Mario Gila, i nomi sul taccuino dei rossoneri per il ruolo di centrale sono davvero tanti. Rinvio di Bologna-Milan nell'ottobre 2024, l'udienza per il ricorso al TAR andrà in scena nel maggio 2026. Ricorso Milan al TAR, fissata la data UFFICIALE dell'udienza - Le ultime Milan news riguardano la fissazione della data di udienza davanti al TAR per i fatti riguardanti il match contro il Bologna ...

Rinvio di Bologna-Milan nell'ottobre 2024, l'udienza per il ricorso al TAR andrà in scena nel maggio 2026 - Il club rossonero nel dicembre 2024 aveva depositato un ricorso contro la decisione del sindaco di Bologna di rinviare la gara per l'alluvione che aveva colpito la città nei giorni precedenti alla sfida.

Rinvio di Bologna-Milan nell'ottobre 2024, l'udienza per il ricorso del club rossonero al TAR andrà in scena oltre un anno e mezzo dopo: è fissata per maggio 2026 Il club rossonero nel dicembre 2024 aveva depositato un ricorso contro la decisione del sindaco

