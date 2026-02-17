Amministrative 2026 Zicari | Il Centrodestra deve proporre un progetto concreto serio ed unitario

Il candidato Zicari afferma che il Centrodestra deve presentare un piano chiaro e condiviso per le amministrative del 2026, poiché Agrigento affronta numerose difficoltà come il debito pubblico, la mancanza di risorse e una crescente sfiducia tra i cittadini.

Voglio dire la mia chiaramente e senza il “politichese”: Agrigento è una città moderata, è una città con tanti problemi, pochi soldi, poco personale, grandi emergenze e molta sfiducia da parte degli elettori. Agrigento ha soprattutto bisogno di una SQUADRA, di una coralità di persone che lavorino insieme per il rilancio della città. Un Sindaco da solo non ha la bacchetta magica, non basta! È necessario che venga individuato un candidato carismatico e autorevole, che venga affiancato da energie fresche e motivate, e che abbia il massimo sostegno da parte di tutti.Sono stati 5 anni durissimi, ed i prossimi 5 saranno ancora più duri.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

