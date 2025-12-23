Vincenzo De Luca vuole tornare sindaco di Salerno | la candidatura nel 2026

Vincenzo De Luca ha recentemente aperto un ufficio vicino a piazza Vittorio Veneto a Salerno, alimentando le aspettative di una sua possibile candidatura alle prossime amministrative del 2026. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, l’ex sindaco pare intenzionato a tornare a ricoprire questa carica, proseguendo il suo impegno nel contesto politico della città. Restano da attendere sviluppi ufficiali in merito alla sua eventuale candidatura.

Vincenzo De Luca ha aperto un ufficio vicino a piazza Vittorio Veneto a Salerno. E, scrive Il Fatto Quotidiano, punta a tornare sindaco della cittadina. Per la quinta volta. Dal nuovo ufficio ospita la diretta Facebook del venerdì. Ma ospita anche riunioni ed elabora strategie per il futuro. «Cercherò di mantenere aperto questo dialogo cercando di dare un contributo alla costruzione di una coscienza nazionale», ha scritto sui social. Salerno al voto. La città di Salerno andrà al voto la prossima primavera. E De Luca prenderà il posto di Vincenzo Napoli. Il suo primo mandato risale al 1993: nel 2026 saranno passati 33 anni. 🔗 Leggi su Open.online

