Opi, concorrente di Amici 25, è stato nuovamente escluso dalla puntata, e questa decisione ha scatenato la sua reazione forte contro Anna Pettinelli. La sua rabbia esplode sui social, dove pubblica un messaggio diretto e senza mezzi termini, criticando le modalità di eliminazione. La situazione si fa ancora più tesa quando Opi si presenta in studio per affrontare il pubblico e spiegare il suo punto di vista.

Dopo essere stato escluso per la seconda volta di fila dalla puntata di Amici 25, Opi sbotta contro Anna Pettinelli. Manca sempre meno alla partenza del Serale di Amici 25 e pochi giorni fa sono state consegnate le prime maglie dorate. In casetta tuttavia le tensioni aumentano sempre più e gli allievi si stanno impegnando al massimo, con la speranza di ottenere un posto alla fase finale del talent show. Oggi intanto, nel corso del nuovo daytime, i ragazzi hanno scoperto chi saranno i cantanti che si esibiranno nel corso della prossima puntata della domenica. A sorpresa, Anna Pettinelli ha deciso di puntare su Gard e su Valentina, escludendo per la seconda volta di fila Opi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Amici 25, Opi viene escluso ancora dalla puntata e sbotta contro Anna Pettinelli

