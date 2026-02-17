Amici 25 nuovo crollo emotivo per Valentina | a rischio la partecipazione al serale

Valentina si sente di nuovo in crisi a causa delle tensioni accumulate in casa Amici 2025, e questa volta il suo umore si sgretola davanti alle telecamere. Durante la diciannovesima puntata, trasmessa domenica 15 febbraio, la ragazza ha mostrato segnali evidenti di disagio che potrebbero mettere in dubbio la sua presenza al prossimo serale. La sua reazione ha attirato l’attenzione di tutti, mentre i compagni cercano di capire cosa stia accadendo.

A rischio la partecipazione al serale per Valentina: cosa sta succedendo in casa Amici 2025. La diciannovesima puntata di Amici 25, andata in onda domenica 15 febbraio 2026, ha segnato una svolta decisiva nella corsa verso il serale. Una puntata intensa, ricca di tensioni, promozioni inaspettate e momenti emotivamente complessi, soprattutto per Valentina Pesaresi, che continua a vivere un periodo di forte fragilità. Mentre tre allievi hanno conquistato la maglia dorata, la giovane cantante è scivolata nuovamente all’ultimo posto, alimentando dubbi sempre più concreti sulla sua permanenza nella scuola. 🔗 Leggi su Tpi.it

Amici 25, le pagelle di domenica 15 febbraio: Michele (7,5) va al Serale, Valentina (5,5) nei guaiNella puntata di domenica 15 febbraio 2026 di Amici 25, Michele ha ottenuto un voto di 7,5 e si è guadagnato l'accesso al Serale, mentre Valentina ha ricevuto un voto di 5,5 e si trova in difficoltà.

