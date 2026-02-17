Amici 25 nuovo crollo emotivo per Valentina | a rischio la partecipazione al serale
Valentina si sente di nuovo in crisi a causa delle tensioni accumulate in casa Amici 2025, e questa volta il suo umore si sgretola davanti alle telecamere. Durante la diciannovesima puntata, trasmessa domenica 15 febbraio, la ragazza ha mostrato segnali evidenti di disagio che potrebbero mettere in dubbio la sua presenza al prossimo serale. La sua reazione ha attirato l’attenzione di tutti, mentre i compagni cercano di capire cosa stia accadendo.
A rischio la partecipazione al serale per Valentina: cosa sta succedendo in casa Amici 2025. La diciannovesima puntata di Amici 25, andata in onda domenica 15 febbraio 2026, ha segnato una svolta decisiva nella corsa verso il serale. Una puntata intensa, ricca di tensioni, promozioni inaspettate e momenti emotivamente complessi, soprattutto per Valentina Pesaresi, che continua a vivere un periodo di forte fragilità. Mentre tre allievi hanno conquistato la maglia dorata, la giovane cantante è scivolata nuovamente all’ultimo posto, alimentando dubbi sempre più concreti sulla sua permanenza nella scuola. 🔗 Leggi su Tpi.it
Amici 25, le pagelle di domenica 15 febbraio: Michele (7,5) va al Serale, Valentina (5,5) nei guaiNella puntata di domenica 15 febbraio 2026 di Amici 25, Michele ha ottenuto un voto di 7,5 e si è guadagnato l’accesso al Serale, mentre Valentina ha ricevuto un voto di 5,5 e si trova in difficoltà.
Amici 25 anticipazioni puntata del 18 gennaio, verdetti verso il Serale: chi è a rischio eliminazioneLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Amici 25, daytime di lacrime e polemiche: Opi canta e crolla (tra i fischi), Emiliano verso il Serale; Amici 25, tutti esultano tranne lei: il crollo di Valentina dopo la classifica; Amici 25, anticipazioni puntata 15 febbraio: chi va al Serale?; Amici 25, anticipazioni 15 febbraio: Lite furibonda tra Emanuel Lo e Veronica Peparini. Chi sono i primi tre allievi al Serale e le...
Valentina crolla ad Amici 25: Non riesco a non avere ansia/ Non ce la faccio a tranquillizzarmi e…Nuovo crollo emotivo di Valentina che crolla nella casetta di Amici 25 sfogandosi con Caterina. ilsussidiario.net
Amici 25, daytime di lacrime e polemiche: Opi canta e crolla (tra i fischi), Emiliano verso il SeraleNella puntata del daytime di oggi l’ennesima ‘crisi’ di un allievo ha fatto discutere molto sui social: Emiliano raccoglie la maggioranza delle preferenze ... libero.it
Amici, è online il nuovo numero di Ecofuturo Magazine! AI & SOSTENIBILITÀ: - L’Intelligenza Artificiale alleata per l'ambiente Ogni grande cambiamento, nella storia umana, è arrivato in compagnia di altrettante grandi paure. È stato così anche per l’introduzio facebook