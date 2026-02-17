Amelie presenta la SS26 ispirata a Rosa Genoni

Amelie lancia la collezione SS26, ispirata a Rosa Genoni, per celebrare la libertà di espressione femminile attraverso abiti innovativi. La linea propone tagli audaci e linee che valorizzano i movimenti, riflettendo lo spirito rivoluzionario della stilista italiana degli anni '30. Tra i capi, spiccano tessuti leggeri e dettagli che richiamano il mondo della moda e dell’arte, rendendo omaggio a una figura che ha sfidato le convenzioni del suo tempo.

La nuova collezione Amelie SS26 omaggia Rosa Genoni: libertà del corpo, nuovi tagli e potere femminile contemporaneo. Amelie presenta la nuova collezione SpringSummer 2026, un progetto creativo che nasce come atto di riconoscenza verso una figura cardine della storia della moda italiana: Rosa Genoni. Sarta, stilista, attivista e pioniera del Made in Italy, Genoni trasformò l'abito in un gesto politico, liberando il corpo femminile dal corsetto e affermando un'idea di moda come strumento di emancipazione. La collezione SS26, intitolata "From a dream to love", raccoglie questa eredità e la traduce in un linguaggio contemporaneo.