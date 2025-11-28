Ines di Amelie capsule autunno-inverno | eleganza fluida e audace ispirata a Ines de la Cruz

La capsule celebra femminilità e forza intellettuale con velluto e taffetà, abiti scultorei e dettagli sartoriali che uniscono comfort e stile senza tempo. MILANO – Raffinata morbidezza e forza intellettuale si incontrano nella nuova capsule collection Ines di Amelie, dedicata alla stagione autunno-inverno. Una linea che trascende il tempo e le mode, pensata per accompagnare il corpo con naturalezza grazie a silhouette scultoree e linee morbide, senza rinunciare a struttura e personalità. Tra i pezzi cardine spiccano gli abiti lunghi dalle linee ad ovetto o ad A, impreziositi da fiocchi regolabili ai polsi, balze leggere e scolli delicati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ines di Amelie, capsule autunno-inverno: eleganza fluida e audace ispirata a Ines de la Cruz

