Monreale attivo l' ambulatorio infermieristico | Presto anche il centro vaccinale

A Monreale è stato aperto l’ambulatorio infermieristico nella casa di comunità di contrada Cirba. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha annunciato che il servizio è ora pienamente operativo. Presto, nel centro, arriveranno anche i vaccini, segnando un passo avanti importante per la sanità locale.

Lo ha annunciato il sindaco Alberto Arcidiacono. Sarà aperto al pubblico con i seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20 Un nuovo passo avanti per la sanità territoriale nel Comune di Monreale. Il sindaco Alberto Arcidiacono annuncia l'attivazione a pieno regime dell'ambulatorio infermieristico nella casa di comunità recentemente inaugurata in contrada Cirba. La conferma arriva dal direttore del Distretto 42 dell'Asp Palermo, Giuseppe Termini, che ha comunicato direttamente al sindaco il potenziamento dei servizi. Termini ha inoltre anticipato che a breve "sarà pienamente operativo anche il centro di vaccinazione all'interno della stessa struttura".

