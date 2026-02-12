Monreale parte l’ambulatorio infermieristico | presto anche il centro vaccinazioni

Da monrealelive.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monreale parte ufficialmente l’ambulatorio infermieristico. Il Comune ha annunciato che l’ambulatorio sarà presto operativo e offrirà servizi di assistenza sanitaria sul territorio. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha dato il via libera all’apertura della struttura, che si trova presso la Casa di… Ora si lavora per mettere a punto anche il centro vaccinazioni, che sarà un’altra novità importante per i cittadini.

UONREALE – Un importante passo in avanti per la sanità territoriale nel Comune di Monreale. Il Sindaco Alberto Arcidiacono annuncia l’attivazione a piena operatività dell’Ambulatorio Infermieristico presso la Casa di Comunità di recente inaugurata in Contrada “Cirba”. L’avvio è stato comunicato ufficialmente dal Direttore del Distretto 43 ASP Palermo Giuseppe Termini, che comunicando direttamente al primo cittadino il potenziamento dei servizi, ha anche confermato che a breve sarà completamente operativo anche il Centro di Vaccinazione all’interno della stessa struttura. L’attivazione arriva dopo il costante lavoro di coordinamento svolto dal coordinatore della Casa di Comunità Domenico Di Palermo. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

monreale parte l8217ambulatorio infermieristico presto anche il centro vaccinazioni

© Monrealelive.it - Monreale, parte l’ambulatorio infermieristico: presto anche il centro vaccinazioni

Approfondimenti su Monreale Ambulatorio

Alla Casa di Comunità di Bresso, in 3 anni, 15mila visite specialistiche e 30mila vaccinazioni, presto una anche a Cormano

La Casa di Comunità di Bresso ha accolto in tre anni oltre 15.

Vaccinazioni alla Casa della comunità di Predappio: ambulatorio aperto venerdì mattina

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.