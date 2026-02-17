ambulanza contro un tir cinque feriti in autopalio paura e traffico in tilt

Un incidente ha coinvolto un’ambulanza della Misericordia di Poggibonsi e un tir sull’Autopalio, causando cinque feriti e blocco del traffico. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, quando il mezzo di soccorso e il camion si sono scontrati, creando confusione e momenti di paura tra gli automobilisti.

Paura sull’ Autopalio, la superstrada che collega Firenze a Siena. Nel primo pomeriggio di ieri un’ambulanza della Misericordia di Poggibonsi si è scontrata con un mezzo pesante. L’impatto è stato violentissimo e per un attimo ha fatto pensare al peggio. In base ad una prima ricostruzione – ma l’esatta dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale – sarebbe stato il mezzo sanitario a tamponare il camion. A rimanere feriti nello scontro sono stati i componenti dell’equipaggio dell’ambulanza tre volontari e due medici: due uomini di 52 anni e 53 anni e tre donne rispettivamente di 31 anni, 52 e 43 trasportati in codice 2 (giallo) alle Scotte di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

