Ambulanza contro un tir Cinque feriti in Autopalio Paura e traffico in tilt
Un incidente ha coinvolto un’ambulanza della Misericordia di Poggibonsi e un tir sull’Autopalio, causando cinque feriti e blocco del traffico. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, quando il mezzo di soccorso e il camion si sono scontrati, creando confusione e momenti di paura tra gli automobilisti.
Paura sull’ Autopalio, la superstrada che collega Firenze a Siena. Nel primo pomeriggio di ieri un’ambulanza della Misericordia di Poggibonsi si è scontrata con un mezzo pesante. L’impatto è stato violentissimo e per un attimo ha fatto pensare al peggio. In base ad una prima ricostruzione – ma l’esatta dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale – sarebbe stato il mezzo sanitario a tamponare il camion. A rimanere feriti nello scontro sono stati i componenti dell’equipaggio dell’ambulanza tre volontari e due medici: due uomini di 52 anni e 53 anni e tre donne rispettivamente di 31 anni, 52 e 43 trasportati in codice 2 (giallo) alle Scotte di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scontro sull'Autopalio, ambulanza contro tir: cinque feriti
Alle 13:45, un’ambulanza e un tir si sono scontrati sull’Autopalio in direzione Siena, causando cinque feriti e blocchi nel traffico.
Autopalio, incidente a Tavarnelle: scontro fra ambulanza e tir, 5 feriti. Caos traffico verso Siena
Un incidente sull'Autopalio a Tavarnelle ha coinvolto un'ambulanza e un tir, provocando cinque feriti e creando gravi rallentamenti nel traffico verso Siena.
Schianto in paese tra ambulanza e furgone: 3 feriti soccorsi in codice rossoIl bilancio è di 3 feriti, per fortuna non gravi, e due veicoli completamente distrutti: tra questi un'ambulanza del gruppo Nuova Pubblica Assistenza Medica di Gavardo. L'incidente poco dopo le 14.30 ... bresciatoday.it
