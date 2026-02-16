Ambra Sabatini da atleta a simbolo | il docufilm sull’incidente e la rinascita per la sicurezza stradale

Il 16 febbraio 2026 a Milano, Ambra Sabatini, atleta paralimpica italiana, diventa simbolo della sicurezza stradale dopo aver subito un grave incidente che le ha cambiato la vita. La sua storia di rinascita e determinazione ora viene raccontata attraverso un nuovo docufilm, che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi sulle strade. La protagonista, nota anche per essere stata portabandiera alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha deciso di trasformare il suo dolore in un messaggio forte per tutti i cittadini.

Dalla Pista al Cuore della Società: Ambra Sabatini e il Docufilm sulla Sicurezza Stradale. Milano, 16 febbraio 2026 – La storia di resilienza di Ambra Sabatini, atleta paralimpica italiana e portabandiera a Parigi 2024, si fa megafono per un messaggio urgente: la sicurezza stradale. Il docufilm “Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo”, presentato oggi a Casa Italia alla Triennale di Milano, racconta la sua rinascita dopo un incidente che le ha cambiato la vita, trasformando la sua passione per lo sport in un impegno concreto per sensibilizzare l’opinione pubblica. Un Percorso di Rinascita e Consapevolezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ambra Sabatini si avvicina al traguardo, e il suo percorso diventa protagonista di un nuovo docufilm.

