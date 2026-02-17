Alto Adige furti seriali alle caserme dei pompieri | a rischio soccorsi e sicurezza cittadini Indagini in corso

Un’ondata di furti nelle caserme dei vigili del fuoco in Alto Adige ha portato le forze dell’ordine a indagare dopo che più strutture sono state svaligiate negli ultimi giorni. I ladri entrano di notte e portano via attrezzi e materiali essenziali per le operazioni di soccorso, lasciando senza mezzi le squadre di emergenza. La serie di furti, che si sta intensificando, preoccupa i cittadini e mette a rischio i soccorsi in caso di emergenze.

Alto Adige, furti nelle caserme dei pompieri: un'escalation che allarma la comunità. Un'ondata di furti mirati sta mettendo a rischio la sicurezza in Alto Adige, con le caserme dei vigili del fuoco come obiettivo principale. L'ultimo episodio, giovedì 12 febbraio a Rio di Pusteria, ha visto i malviventi sottrarre batterie e apparecchi radio essenziali per le operazioni di soccorso, un colpo che si aggiunge a un precedente furto avvenuto a Riscone, sollevando preoccupazioni sulla vulnerabilità di queste strutture vitali e sulla possibile presenza di una banda organizzata. Un'escalation preoccupante: il furto a Rio di Pusteria.