Alluvioni in Toscana servono due miliardi e mezzo E un commissario straordinario

Un alluvione in Toscana ha causato danni stimati a circa due miliardi e mezzo di euro, spingendo le autorità a chiedere un intervento urgente. Nonostante i finanziamenti già disponibili, tra 600 milioni di euro annunciati e le esigenze reali, la differenza è enorme. La regione ha bisogno di risorse immediate per intervenire su numerose zone colpite, tra cui Firenze e la provincia di Grosseto. Per accelerare le operazioni di soccorso e ricostruzione, il governo ha deciso di nominare un commissario straordinario.

FIRENZE – Quasi seicento milioni di euro messi sul piatto, ma un fabbisogno reale che corre verso la cifra mostruosa di due miliardi e mezzo. È il bilancio, pesantissimo, tracciato dal presidente Eugenio Giani sullo stato dell'emergenza in Toscana, a seguito di una sequenza di eventi estremi che dal novembre 2023 al marzo 2025 non ha dato tregua al territorio. Insieme al direttore della protezione civile, Giovanni Massini, il governatore ha snocciolato i numeri di una mobilitazione finanziaria senza precedenti: 598.651.826 euro già impegnati per soccorsi, somme urgenze e primi ristori. Ma dietro le cifre della macchina dei soccorsi, c'è un allarme politico e burocratico che Giani lancia con forza verso Roma: serve subito un commissario alla ricostruzione.