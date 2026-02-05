Emergenze sanitarie in Toscana 112 e 116117 i due numeri da chiamare | quale scegliere e a che cosa servono

In Toscana, i cittadini devono scegliere tra due numeri di emergenza: il 112 e il 116117. Il primo è il numero unico europeo per tutte le emergenze, mentre il secondo si rivolge specificamente alle situazioni sanitarie fuori dall’orario usuale del medico di famiglia. Quando si ha bisogno di assistenza sanitaria durante la sera, la notte, nei fine settimana o nei giorni festivi, si può chiamare il 116117 per parlare con un professionista della continuità assistenziale. È importante sapere quale numero chiamare per ottenere l’aiuto giusto senza confusione.

A Arezzo, in questi giorni, si fa un grande sforzo per spiegare ai cittadini quando chiamare il 112 e quando il 116117.

Il numero 116117, attivo in Toscana dalla fine del 2024, sta diventando un punto di riferimento per chi ha bisogno di assistenza sanitaria non urgente.

