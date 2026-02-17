allevamento abusivo di maiali tre denunciati sofferenze atroci per 61 capi di bestiame

Il blitz dei carabinieri forestali di Pontedera ha portato alla denuncia di tre persone coinvolte in un allevamento abusivo di maiali a Peccioli, dove 61 capi di bestiame soffrivano in condizioni terribili. Durante l'intervento, sono stati trovati animali denutriti e con ferite aperte, segno di maltrattamenti prolungati. I militari hanno scoperto che gli animali venivano tenuti in spazi ristretti, senza adeguate cure, causando loro sofferenze indicibili.

Peccioli (Pisa), 17 febbraio 2026 – Blitz dei carabinieri forestali di Pontedera a Peccioli, nella giornata del 13 febbraio, con denuncia di tre componenti di un nucleo familiare per gravi reati legati alla detenzione e al maltrattamento di animali. L’operazione è scattata a Legoli, in un’area agricola di proprietà privata. All'ispezione hanno preso parte, oltre ai carabinieri forestali, i veterinari dell’Asl Toscana Nord-Ovest e il personale della polizia municipale di Peccioli. L’intervento ha portato alla luce un vero e proprio allevamento abusivo, mai registrato alla Banca Dati Zootecnica né comunicato alle autorità competenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

