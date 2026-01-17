Maiali maltrattati nell’allevamento Arriva la condanna per tre uomini

Tre uomini sono stati condannati per maltrattamento di animali: vicende che si sarebbero tenute in un allevamento di suini in via Vinci a Cadelbosco. Il reato è stato ritenuto provato al termine del processo di primo grado con rito ordinario davanti al giudice Francesca Piergallini, a proposito di fatti risalenti al 2018 per i quali sono stati accusati i tre imputati. Per un 76enne originario del territorio di Latina, che figurava come dipendente dell'azienda, ieri sono stati decisi 6 mesi di condanna con pena sospesa. In udienza preliminare lui doveva anche rispondere di esercizio abusivo della professione di veterinario, a proposito di un intervento di estrazione di denti su un suino, accusa per la quale è stata in passato emessa sentenza di non luogo a procedere.

