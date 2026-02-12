a terno e rogno tre denunciati per porto abusivo di coltelli

A Terno e Rogno, durante il fine settimana, tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri per porto abusivo di coltelli: i militari hanno fermato alcune persone nel corso di controlli di routine e hanno trovato armi che non potevano portare. La stessa operazione si è estesa anche a Parre, dove i carabinieri hanno sanzionato diversi motociclisti per infrazioni al codice della strada, accumulando multe per quasi mille euro.

NEL WEEKEND. Operazione dei carabinieri anche a Parre, dove sono stati sanzionati motociclisti per un totale di quasi mille euro. I dettagli. L’operazione ha visto impegnate le Compagnie di Zogno e Clusone, con interventi mirati sia nei centri abitati sia lungo le principali direttrici di traffico. A Terno d’Isola i militari di Zogno sono intervenuti al bar del centro sportivo, dopo diverse segnalazioni arrivate al numero di emergenza per la presenza di un soggetto molesto all’interno del locale. Giunti rapidamente sul posto, i carabinieri hanno identificato un uomo di 46 anni. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di due coltelli con lama di 8 centimetri, nascosti sotto i vestiti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

I Carabinieri delle compagnie di Zogno e Clusone hanno intensificato i controlli nei comuni di Terno d’Isola e Rogno.

